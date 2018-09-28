Beypazarı'na kaçak getirilen buzağıların satışına izin verilmedi

ANKARA (AA) - Beypazarı ilçesine kaçak yollarla getirilen buzağıların satışına izin verilmedi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları denetimlerde bir araçtaki 7 buzağının satılmak üzere ilçeye yasa dışı yollarla getirildiğini belirledi.

Ekipler, buzağıların satışına izin vermedi ve hayvanları ilçeye getiren kişiler hakkında işlem yaptı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Ekici, gazetecilere, yasa dışı yollarla ilçeye getirilen hayvanların satışına engel olduklarını ve bu konuda denetimlerini sürdüreceklerini ifade etti.







