Beypazarılı bostancılar üretimlerini dünyaya taşıyacak

ANKARA (AA) - Beypazarı Bostancıları Tarımsal Üretim ve Pazarlama Kooperatifince hazırlanan Bostancılarımız Teknolojiyle Buluşuyor, Ürünlerimiz Dünyaya Ulaşıyor Projesi, Ankara Kalkınma Ajansı tarafından kabul edildi.

Oda Başkanı Ahmet Gencer, yaptığı açıklamada, üretimlerinin yenilikçi yaklaşımlarla pazarlanmasını sağlamaya yönelik Bostancılarımız Teknolojiyle Buluşuyor, Ürünlerimiz Dünyaya Ulaşıyor Projesinin, Ankara Kalkınma Ajansı tarafından kabul edildiğini belirterek, proje sayesinde ilçede yetişen ürünlerin dünya pazarına ulaşacağını söyledi.

Projenin kabul edilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Gencer, "Projemizin Beypazarı tarımına ve üreticilerimize hayırlı olmasını dilerim." dedi.

Bostancıları Tarımsal Üretim ve Pazarlama Kooperatifi tarafından yürütülecek projede, yerel tohumlarla yapılan üretimin, pazarlama ve ihracatta yenilikçi uygulamalarla rekabetçiliğinin artırılması ve böylece kırsal ekonomide iyileşme sağlanması hedefleniyor.

Ankara Üreten Kadınlar Derneğinin proje ortağı olarak yer aldığı 395 bin lira toplam bütçeli proje, 12 ay uygulama süresine sahip olacak.