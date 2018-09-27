Beypazarı'ında okul servisi toplantısı

ANKARA (AA) - Beypazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, öğrenci servislerinin sürekli denetim altında tutulacağını belirtti.

Öğrenci servislerine yönelik Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğü salonunda düzenlenen toplantıya İlçe Servisçiler ve Taşıyıcılar Odası Başkanı Mehmet Doğan, servis şoförleri ve okul müdürleri katıldı.

Dursun, yaptığı konuşmada, Emniyet Müdürlüğü ile yaptıkları görüşmeyle servislerin sürekli denetlenmesi konusunda mutabık kaldıklarını, servis şoförlerinin özellikle öğrencileri taşırken trafik kurallarına uymaları konusunun da yakından izleneceğini belirtti.

Okul müdürlerinin de servisleri kontrol etmesi gerektiğini dile getiren Doğan, şöyle konuştu:

"Servis araçlarında öğrenci dışında yolcu taşınmasını kesinlikle istemiyoruz. Servisteki şoför değişiklikleri zaman kaybetmeden İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ve okul yetkilisine bildirilecek. Önüne gelen, önüne geldiği gibi araç kullanamaz."