Beypazarı'da tiftik keçisi yetiştiricilerine 2 milyon 28 bin lira ödendi

ANKARA (AA) - Ankara'daki Tiftik Yapağı Tarım Satış Kooperatifi Müdürü Şükrü Kalkan, bu yıl boyunca 39 ton 100 kilogram tiftik ve yapağı aldıkları üreticilere 2 milyon 28 bin lira ödeme yaptıklarını bildirdi.

Kalkan, 1968 yılında kurulan kooperatifin, Beypazarı ilçesinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, 150 üyeden 100'ünün faaliyette olduğunu söyledi.

Üyelerin toplamda 35 bin tiftik keçisinin olduğunu kaydeden Kalkan, "Bu yıl üyelerimizden 39 ton 100 kilogram tiftik ve yapağı aldık. Bunun karşılığında da üreticiye 2 milyon 28 bin lira ödemede bulunuldu. Üyelerimizin daha çok kazanması yönünde adımlar atarak çalışmada bulunuyoruz." diye konuştu.

Tiftiği kilogramı 22 liradan aldıklarını aktaran Kalkan, "Devletimizde tiftiğe kilogram başına 30 lira destek veriyor ve kilogramı 52 liraya geliyor. Bu çok önemli bir şey." ifadelerini kullandı.