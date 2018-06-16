Beypazarı'da Ramazan Bayramı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Halk Evi'nde düzenlenen bayramlaşma programında Beypazarı Kaymakamı Kadir Ekinci, davetlilerle tokalaşarak bayramlarını kutladı.

Kaymakam Ekinci, burada yaptığı konuşmada, herkesin bayramını tebrik ederek, sağlık ve esenlik dolu bayram geçirmeleri temennisinde bulundu.

Protokol üyeleri, daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığını ve şehit ailelerini ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Bayramlaşmaya, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Yıldız, İlçe Jandarma Komutanı Şeref Kutu, AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz, MHP İlçe Başkanı Hamdi Ayanoğlu ve Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ali Yalçınkaya katıldı.