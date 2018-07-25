Beypazarı'da düğün polisi göreve başladı

ANKARA (AA) - Beypazarı ilçesinde, düğünlerde silah atılmasına karşı görev yapacak polisler göreve başladı.

Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü, sokaklarda yapılan düğünlerde gelişi güzel yolu kapatanlara ve silah atanlara yönelik düğünlerde görev yapacak polisler belirlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, düğünlerde görev yapacak polislerin belirlendiği ve bunu kimsenin bilmediği belirtildi.

Ayrıca açıklamada, düğünlerin uzaktan takip edileceği ve silah kullananların üniformalı polis ekipleri tarafından haklarında işlem yapılacağı kaydedildi.