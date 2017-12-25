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Beypazarı yaylalarında kış güzelliği

ANKARA (AA) - Beypazarı ilçe merkezine 55 kilometre uzaklıktaki Karaşar-Eyriova yaylaları, karla birlikte eşsiz güzelliğe büründü.Yayla turizmi, doğa yürüyüşleri, çadırlı kamping ve günübirlik dinlenme gibi faaliyetler için elverişli...

25 Aralık 2017 Pazartesi 15:25
Beypazarı yaylalarında kış güzelliği
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ANKARA (AA) - Beypazarı ilçe merkezine 55 kilometre uzaklıktaki Karaşar-Eyriova yaylaları, karla birlikte eşsiz güzelliğe büründü.

Yayla turizmi, doğa yürüyüşleri, çadırlı kamping ve günübirlik dinlenme gibi faaliyetler için elverişli Eyriova Yaylası, 700 hektar alanı kapsıyor.

Alabalık ve çay balığı türlerini barındıran gölet ile şelalenin bulunduğu Eğriova Yaylası, karla birlikte görülmeye değer manzaralar oluşturdu.

Eyriova'nın yanı sıra Benli, Sorgun, Andız, Ulucak, Başköy ve Salın yaylaları da doğal güzellikleriyle şehrin gürültüsünden sıkılan doğaseverleri cezbediyor.

Kış şartlarında kendi imkanlarıyla yaylalara ulaşanlar, büyüleyici manzara karşısında yorgunluklarını üzerlerinden atmaya çalışıyor.

Karaşar beldesinin eski belediye başkanlarından Ali Özdamar, Eyriova'nın başkentin en güzel yaylalarından olduğunu ve her mevsim güzellikleriyle dikkat çektiğini söyledi.

Karaşar Mahallesi'nden itibaren Çukurören Yaylası'na kadar yolun çok güzel olduğunu ifade eden Özdamar, kış günlerinde yaylalarda görülmeye değer manzaraların ortaya çıktığını belirtti.


Anahtar Kelimeler:
BEYPAZARIKarYayla
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