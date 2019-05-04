Beypazarı Yatılı Bölge Erkek Hafızlık Kur'an Kursu

ANKARA (AA) - Beypazarı ilçesinde geçen yıl tamamlanarak faaliyete geçen Yatılı Bölge Erkek Hafızlık Kur'an Kursu'nda 9 hafız yetiştirildiği bildirildi.

İlçe Müftü Vekili Ahmet Kavas, yaptığı açıklamada, zaman zaman kendisinin de kursta dersler verdiğini söyledi.

Kavas, şöyle konuştu:

"Kursumuz 9'uncu hafızını verdi. Allah'a şükürler olsun. Şimdi elimizden geldiğince inşaatı yarım kalan Yatılı Bölge Kız Hafızlık Kur'an Kursu inşaatını tamamlama çabasındayız. Geçtiğimiz günlerde Müftülük ve dernek olan bir kermes düzenledik. Bu inşaatın da kısa süre içinde tamamlamayı hedefliyoruz. Burada da kız hafızlarımızı yetiştirmenin çaba ve gayretinde olacağız."



