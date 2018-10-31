Beypazarı Ticaret Odası YÖREX'e katıldı

ANKARA (AA) - Beypazarı'nın lezzetleri, Antalya'da düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı'nda (YÖREX) tanıtıldı.



Beypazarı Ticaret Odasından (BTO) yapılan açıklamaya göre, Antalya'da bu yıl 9'uncusu düzenlenen YÖREX'e katılım sağlanarak, ilçenin coğrafi İşaret tescilli Beypazarı kurusu ve diğer yöresel ürünlerinin tanıtımı yapıldı.

Beypazarı Ticaret Odası standını, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Ankara Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz da ziyaret etti.

BTO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Göçmen, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, ilçenin ve coğrafi tescilli ürünlerinin tanıtımına yönelik fuarlara bundan sonra da katılacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Fuarlarda yöresel ürünlerin coğrafi işaretlilerinin yer alması çok önemli. Fuarın hem coğrafi işaretli yöresel ürünlerin hem de diğer yöresel ürünlerin markalaşması, tanıtılması ayrıca, ilçemizin tanıtılması için büyük fırsat olduğunu biliyoruz. Bu yıl düzenlenen fuarda yer almanın da tanıtım açısından amacına ulaştığına inanıyorum."