ANKARA (AA) - Beypazarı Ticaret Odası, yöneticileri ve üyeleri iftarda buluştu.

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki İnözü Vadisi'nde yer alan bir restoranda gerçekleştirilen iftar yemeğine, Beypazarı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Göçmen ve oda yöneticileri ve üyelerinin yanı sıra Beypazarı Kaymakam Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Cumhuriyet Başsavcısı Alp Giray Yapar, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz, CHP İlçe Başkanı Ali Uysal, MHP İlçe Başkanı ve Beypazarı Ticaret Odası Meclis Başkanı Hamdi Ayanoğlu, Beypazarı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Yünsel, Beypazarı Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Ömer Koçer ile çeşitli oda ve derneklerin yöneticileri katıldı.

Ahmet Göçmen, yemekte yaptığı konuşmada, nisan ayındaki oda seçimlerinin ardından oda üyeliğini cazip hale getirmek, oda saygınlığını korumak, tarafsız hizmet vermek, oda üyelerini iş dünyası hakkında öncü kurum olarak devam ettirmek istediklerini söyledi.

Öncelikli olarak hizmet dönemlerinde oda üyeleriyle bütünleşmeyi sağlamak, hızlı ve kaliteli hizmet vermek için ellerinden gelen çabayı ortaya koyacaklarını belirten Göçmem, "Sektörle desteklerin araştırılmasını ve istihdamın artırılmasını sağlamak, gerçekleştireceğimiz projeler ile üyelerimize ve ilçemize katkıda bulunmak gibi faaliyetler yapmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Göçmen, İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamına da değinerek, "Son günlerde İsrail'in Filistinli Müslümanlara yönelik insanlık dışı saldırısını şiddetle kınıyorum." dedi.

İsrail saldırılarında şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Göçmen, "Paylaşmanın, hoşgörünün, yardımlaşmanın, dayanışmanın en güzel örneklerini yaşadığımız ve aynı zamanda bu değerlerimizi pekiştirdiğimiz ramazan ayının Filistin’in kurtuluşuna vesile olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.