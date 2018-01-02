Beypazarı SYDV'de yer alacak muhtarlar belirlendi

ANKARA (AA) - Beypazarı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda (SYDV) mütevelli heyetinde görev alacak muhtarlar seçimle belirlendi.

Beypazarı Halk Eğitim merkezinde toplanan muhtarlara, Muhtarlar Derneği tarafından da önerilen isimler arasından vakfın mütevelli heyetine girecek olan adaylar tanıtıldı.

Tanıtımın ardından yapılan oylamayla, taşra mahallesinden Sarıağıl Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Dikmenlioğlu ile merkez mahalle Gazipaşa Mahalle Muhtarı Mesut Demir, seçildi.

Dernek başkanı Nuri Arcaklıoğlu, Kaymakamlık Mütevelli heyetine seçilen muhtarları tebrik ederken, seçilen muhtar arkadaşlarının Beypazarı'nın taşra mahallelerini iyi bildiklerini ve kendileriyle de istişare içinde olarak, Beypazarı'nın fakir, fukarasına yardımcı olmaya çalışacaklarını belirtti.