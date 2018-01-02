banner252
Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Beypazarı SYDV'de yer alacak muhtarlar belirlendi

ANKARA (AA) - Beypazarı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda (SYDV) mütevelli heyetinde görev alacak muhtarlar seçimle belirlendi. Beypazarı Halk Eğitim merkezinde toplanan muhtarlara, Muhtarlar Derneği tarafından da...

02 Ocak 2018 Salı 14:16
Beypazarı SYDV'de yer alacak muhtarlar belirlendi
banner230

ANKARA (AA) - Beypazarı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda (SYDV) mütevelli heyetinde görev alacak muhtarlar seçimle belirlendi.

Beypazarı Halk Eğitim merkezinde toplanan muhtarlara, Muhtarlar Derneği tarafından da önerilen isimler arasından vakfın mütevelli heyetine girecek olan adaylar tanıtıldı.

Tanıtımın ardından yapılan oylamayla, taşra mahallesinden Sarıağıl Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Dikmenlioğlu ile merkez mahalle Gazipaşa Mahalle Muhtarı Mesut Demir, seçildi.

Dernek başkanı Nuri Arcaklıoğlu, Kaymakamlık Mütevelli heyetine seçilen muhtarları tebrik ederken, seçilen muhtar arkadaşlarının Beypazarı'nın taşra mahallelerini iyi bildiklerini ve kendileriyle de istişare içinde olarak, Beypazarı'nın fakir, fukarasına yardımcı olmaya çalışacaklarını belirtti.

Anahtar Kelimeler:
BEYPAZARI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim