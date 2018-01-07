Beypazarı SYDV aş evi 150 aileye hizmet veriyor

ANKARA (AA) - Beypazarı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesindeki aş evi, her gün yaklaşık 150 aileye hizmet veriyor.

SYDV yetkilileri yaptıkları açıklamada, 150 dolayında ailenin yemeğinin aş evi tarafından verildiğini belirterek, şunları kaydettiler:

"Şu kış günlerinde fakirlerimizi sıcak aşla doyurmaya çalışıyoruz. Aş evine gelemeyenlerin yemeklerini de görevlilerimiz sefer tasları ile evlerine götürüp teslim ediyor. Sosyal devletin gereği olarak vatandaşlarımıza daha birçok konuda yardımcı oluyoruz."

İrfan Karademir, (73) Zafer Mahallesi'nde ikamet ettiğini ve kimsesinin bulunmadığını, bu nedenle aş evine gelerek yemeğini yediğini belirterek, akşam yemeğini de sefer tasıyla evine götürdüğünü söyledi.

Cemazel Çanak da kimsesi bulunmadığını, kendisine devletin sahip çıktığını ifade ederek, "Kaymakamlık bizleri tespit etti. Havalar iyi olduğu zaman öğlenleri aş evine gelerek yemeğimi yemeğe çalışıyorum. Havalar kötü olduğu zaman da evime kadar sefer tası ile yemeğim geliyor. Aç açık kalmadan devletimizin desteği ile yaşantımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.