Beypazarı, Safranbolu ve Ürgüp TSO'dan

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı, Karabük'ün Safranbolu, Nevşehir'in Ürgüp ticaret ve sanayi odaları (TSO) arasında "kardeş oda" protokolü imzalandı.

Beypazarı TSO Meclis Başkanı Hamdi Ayanoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Göçmen, Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Özdemir ve Melih İnan, Genel Sekreter Mehmet Yurdakul'dan oluşan heyet Safranbolu TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sami Acar'ı ziyaret etti.

Ürgüp TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Aydın ve Meclis üyelerinin de katıldığı ziyarette, turizmde gelinen nokta ve hedeflere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Üç ilçenin TSO başkanları, ortak çalışmalar yürütmek amacıyla protokol imzaladı.

Beypazarı TSO Başkanı Göçmen, heyeti temsilen yaptığı konuşmada, kendilerine ev sahipliği yapan, kendilerini ağırlayan Safranbolu TSO Yönetim Kurulu Başkanı Acar'a teşekkür etti.

"Kültür turizminde söz sahibi ilçeler adına bir araya gelmenin ve bir ilke imza atıyor olmanın önemini biliyoruz. Protokol sonrası ortak faaliyetlere başlayarak, ilçelerimize ve üyelerimize katkı sağlayacağımıza inanıyoruz." diyen Göçmen, protokolün hayırlı olmasını diledi.



