Beypazarı PTT Şubesi'nden özel günlere özgü hizmet

ANKARA (AA) - PTT Beypazarı Şube Müdürlüğünce özel günlere ilişkin tebrik kartı hizmetinin başlatıldığı bildirildi.

PTT Beypazarı Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, vatandaşların, kişisel ve kurumsal pul bastırabilecekleri ifade edilen açıklamada, evlilik, sünnet, nişan, kız isteme, söz kesme, doğum, hatim mevlidi, mezuniyet, diploma törenleri gibi özel anlar için hatıra olarak, evlilik ve sünnet düğünlerinde, kermes, mevlit davetiyelerinde, bayramlarda, yılbaşında tebrik kartları ile hizmet verilmeye başlandığı belirtildi.

Ayrıca, şirket veya işletmenin logosunu içeren pul bastırılarak posta gönderilerinde ve kargolarda reklam amaçlı olarak kullanılabileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kişisel pulunuzu hatıra olarak bastırabileceğiniz gibi posta ve kargo gönderilerinize yapıştırıp başka bir ücret ödemeden posta yoluyla veya davetiyenin üzerine yapıştırarak elden dağıtım yapılabilir. Pullar en az 25 tane bastırılmaktadır. Pul bedeli müşterilerimiz tarafından belirlenebilmekte, posta pulu bedeline ilave olarak pul başına sembolik olarak hizmet bedeli alınmaktadır. Büyük boy pul ise hediye olarak verilmektedir. Halkımız ayrıntılı bilgi için Beypazarı PTT Merkez ve Şubelerini ziyaret edebilir."