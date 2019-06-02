Beypazarı otellerinde bayram yoğunluğu

ANKARA (AA) - Beypazarı'nda Ramazan Bayramı tatili için yapılan rezervasyonlarla otel ve pansiyonların doluluk oranı yüzde 60'ı geçti.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, ilçe bu bayram da kentin en yoğun bölgelerinden biri olacak. Dokuz günlük bayram tatili için yapılan rezervasyonlar sonucu, ilçedeki otel ve pansiyonların yüzde 60'ı dolmuş durumda.

Bayram tatili hazırlıklarını sürdüren işletmeciler rezervasyonların artacağını tahmin ediyor.

İşletmeci Rahmi Bodur, bayram tatili için hazırlandıklarını ve bazı eksiklikleri de giderme çabasında olduklarını söyledi.

Yerli ve yabancı turistlere en iyi hizmeti sunmaya çalışacaklarını belirten Bodur, şöyle konuştu:

“Beypazarı gerek konaklarıyla, gerek doğal güzellikleriyle, gerek hanları hamamları ile oldukça ilgi çekmektedir. İşletme olarak biz de Beypazarı’nın gözde yemeklerini, tarihi mekanlarımızda misafirlerimize sunacağız. Beypazarı, 9 günlük Ramazan bayramı tatiline her şeyi ile hazırdır. İlçenin özellikle bayramın ikinci gününden sonra çok kalabalık olmasını bekliyoruz."