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Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğüne 3 yeni şeflik
ANKARA (AA) - Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde 3 işletme şefliği daha kuruldu. Karaca, Belenova ve Ayaş Orman İşletme Şefliklerinin açılmasıyla İşletme Müdürlüğünde şeflik sayısı 9'a yükseldi.Beypazarı Orman...
Genel 10.12.2019, 14:46
ANKARA (AA) - Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde 3 işletme şefliği daha kuruldu.
Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü, 321 bin 284 hektar alanda faaliyet gösteriyor.
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