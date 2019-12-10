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Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğüne 3 yeni şeflik

ANKARA (AA) - Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde 3 işletme şefliği daha kuruldu. Karaca, Belenova ve Ayaş Orman İşletme Şefliklerinin açılmasıyla İşletme Müdürlüğünde şeflik sayısı 9'a yükseldi.Beypazarı Orman...

Genel 10.12.2019, 14:46
Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğüne 3 yeni şeflik
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ANKARA (AA) - Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde 3 işletme şefliği daha kuruldu.

Karaca, Belenova ve Ayaş Orman İşletme Şefliklerinin açılmasıyla İşletme Müdürlüğünde şeflik sayısı 9'a yükseldi.

Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü, 321 bin 284 hektar alanda faaliyet gösteriyor.

#BEYPAZARI
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