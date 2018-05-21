Beypazarı MYO'da mezuniyet sevinci

ANKARA (AA) - Ankara Üniversitesi (AÜ) Beypazarı Meslek Yüksekokulu (MYO) 22. dönem mezunlarını verdi.

AÜ Beypazarı Meslek Yüksekokulu 22. Dönem Mezuniyet Töreni, Mustafa Cankara Kongre ve Kültür Merkezinde yapıldı.

Okul Müdürü Prof. Dr. Timur Gültekin, törende yaptığı konuşmada, Beypazarı MYO'nun çok büyük bir aile olduğunu, 8 değişik proğramda toplam 400 öğrencinin diplomalarına kavuştuğunu belirterek, ”Öğrencilerle iyi bir diyalog kurarak, onların en güzel eğitim almalarını sağlamaya çalıştık. Umarım bunda da başarılı olmuşuzdur. Bugün burada hep birlikte bir sevinci paylaşmanın gururunu yaşıyoruz.” dedi.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan da mezun olan tüm öğrencilere hayatlarında başarılar diledi.

Mezuniyet belgelerini protokol üyelerinin ellerinden alan öğrenciler, tören sonunda hep birlikte keplerini havaya atarak mezuniyet coşkusu yaşadı.











