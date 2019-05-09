Beypazarı Muhtarlar Derneğinden Kaymakam Aksoy'a ziyaret

ANKARA (AA) - Beypazarı Muhtarlar Derneği yönetimi, Kaymakam Can Aksoy’u makamında ziyaret etti.

Dernek Başkanı, Muhtarlar Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Muammer Köksal eşliğinde yönetim kurulu üyeleri, Aksoy'la çeşitli konularda ve ilçede yaşayan Suriyeli mülteciler hakkında görüşmede bulundu.

Kaymakam Aksoy, bazı konularda görüş alışverişinde bulunduklarını ve Köksal'ın kendilerini bilgilendirdiğini belirtti, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Köksal da yönetim kurulu olarak nezaket ziyaretinde bulunduklarını ve mahallelerin bazı konuları hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetti.



