Beypazarı Müftülüğünce hafızlık kursu düzenlenecek

ANKARA (AA) - Beypazarı Müftülüğünce 5. ve 6. sınıf öğrencilere yönelik hafızlık kursu açılacağı bildirildi.Müftülükten yapılan açıklamada, 5. ve 6. sınıf öğrencilere yönelik düzenlenecek Beypazarı Yatılı Bölge Hafızlık...