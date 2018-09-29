Beypazarı Meslek Yüksekokulunda fidan dikimi

ANKARA (AA) - Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulunda, çevre yeşillendirme çalışmaları kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi.
Beypazarı Meslek Yüksekokulu ile Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğinde yüksekokulun bahçesinde bulunan alan ve yeni tamamlanan atölyelerin çevresinde fidanlar toprakla buluşturuldu.
Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Timur Gültekin, çevre bilincinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması kapsamında fidan dikimi gerçekleştirdiklerini söyledi.
Orman İşletme Şefi Mücahit Çağlar da yüksekokulun bahçesine bugün 500 fidan diktiklerini belirterek, alanda 6 bin fidan dikiminin planlandığını kaydetti.