Beypazarı Meslek Yüksekokulu ek binası açıldı

ANKARA (AA) - Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu ek hizmet binası törenle açıldı.

Beypazarı Meslek Yüksekokulu için hayırseverlerin desteği ile yaptırılan ek hizmet binasının açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, törende yaptığı konuşmada, açılışı yapılan binanın temelinin 26 Nisan’da atıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Çok kısa süre içinde 800 metrekareye yakın binamız, moda tasarım, cam, ayakkabı tasarım atölyeleriyle gerçekten burada örnek bir laboratuvar oluştu. Bireylerin daha iyi yetişmesi, ülkemizin ihtiyacı olan elemanların ülkemize hizmet etmesi, bu bağlanmada da farklı disiplinlerde de gençlerin, öğrencilerin burada eğitim alıp yetişmesi çok önemli. Okulumuz giderek büyüyor ama kimler sayesinde büyüyor, burada bir işbirliği var. Başta hayırseverlerimiz, olayı sahiplenen Belediye Başkanımız, Kaymakamlığımız, sivil toplum kuruluşları, hepimiz buranın gelişmesi için çaba sarf ediyoruz. En iyi hayır, eğitime yapılan katkıdır. Eğitime ne yapıyorsanız o en üstündür. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Hz. Peygamberimiz de eğitimi hep ön planda tutmuşlardır. Çok hayırlı bir iş, başta hayırseverlerimiz Şahin ve Yücel Karaoğuz kardeşlere ve Öner Aktürk Bey'e teşekkür ediyorum."

Rektör İbiş'in konuşmasının ardından binanın açılışı yapılarak, binada yer alan atölyeler gezildi.

Törene AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Ankara Ayakkabıcılar ve Çantacılar Odası Başkanı Durak Uygun, Ankara Üniversitesine bağlı yüksekokulların müdürleri, hayırseverler Şahin ve Yücel Karaoğuz ile Öner Aktürk, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Bu arada açılışta, Ankara Ayakkabıcılar ve Çantacılar Odası Başkanı Durak Uygun da ayakkabı atölyesine makine bağışında bulundu.