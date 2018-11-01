Beypazarı kışlık çiçekler ile güzelleşiyor

ANKARA (AA) - Beypazarı Belediyesi, kışın yaklaşmasıyla kışa dayanıklı çok sayıda çiçek dikti.

Belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğünce, ilçedeki meydan ve refüjlere, kışa dayanıkla çuha çiçeği ile çeşitli kışlık çiçeklerin ekimine başladı.

Şu ana kadar binlerce çiçek ekilen ilçede, son olarak Atatürk Parkı Kavşağı ve Alparslan Türkeş Bulvarı'na kışlık çiçekler ekildi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Park ve Bahçeler Müdürü Murat Öcel, ilçede çiçek ekiminin yanı sıra fidan da diktiklerini söyledi.

Özel, bu çerçevede ilçedeki parklara ve çeşitli alanlara yaşları 9-12 arasında değişen 5 bin fidan diktiklerini aktardı.