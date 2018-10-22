Beypazarı kışın da rengarenk olacak

ANKARA (AA) - Beypazarı Belediyesi, kış mevsiminde cadde, sokak ve alanları renklendirmek için soğuğa dayanıklı çiçekler yetiştirmeye başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kış hazırlıkları kapsamında ilçe genelindeki yeşil alanlara ekimi yapılacak şebboy, süs lahanası, menekşe ve nergisten oluşan kış çiçekleri yetiştiriliyor.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan da yaptığı değerlendirmede, daha güzel, yaşanabilir ve kent estetiğine sahip bir Beypazarı hedefiyle park ve yeşil alanlarda peyzaj çalışmalarına ara vermeksizin devam ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kışlık çiçeklerimiz belediye seralarında üretiliyor. İlçemizin çiçek ihtiyacını karşılıyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz, vatandaşlarımıza soğuk kış günlerinde de görsel güzelliği en üst seviyede bir Beypazarı sunmak için çalışıyorlar. Kentin dört bir tarafındaki yeşil alanları kış şartlarına dayanıklı farklı türden çiçeklerle donatmak için seralarımızda çiçeklerimizi yetiştirdik ve bahse konu alanlara dikimini gerçekleştireceğiz."