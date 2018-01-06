Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Beypazarı Kent Konseyi'nden 30 engelliye tekerlekli sandalye

ANKARA (AA) - Beypazarı Kent Konseyi Başkanı Ali Pekmezcioğlu, ilçede şimdiye kadar 30 bedensel engelliye tekerlekli sandalye temin ettiklerini söyledi. Pekmezcioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, konsey bünyesinde 8 komisyonun bulunduğunu...

06 Ocak 2018 Cumartesi 17:01
Beypazarı Kent Konseyi'nden 30 engelliye tekerlekli sandalye
banner230

ANKARA (AA) - Beypazarı Kent Konseyi Başkanı Ali Pekmezcioğlu, ilçede şimdiye kadar 30 bedensel engelliye tekerlekli sandalye temin ettiklerini söyledi.

Pekmezcioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, konsey bünyesinde 8 komisyonun bulunduğunu söyledi.

Engelliler Yaşlılar ve Kadın Hakları Komisyonu'nun, Hamide Özalp başkanlığında çalışmalarını başarıyla sürdürdüğünü anlatan Pekmezcioğlu, "Bu komisyon ev ev, sokak sokak dolaşarak, evlerine hapsolmuş engellileri belirleyerek onlara tekerlekli sandalye temin ediyor. Şimdiye kadar 30'un üzerinde engelliye akülü ve tekerlekli sandalye ulaştırdılar." dedi.

Pekmezcioğlu, ilçeyi daha da güzelleştirmek, turizm ve tarımı geliştirmek için de çalıştıklarını dile getirdi.

Anahtar Kelimeler:
BEYPAZARIKent Konseyi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim