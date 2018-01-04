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Beypazarı Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Pekmezcioğlu:

- "Beypazarı, son yıllarda tarih, kültür, doğa, turizm, el sanatları, yöresel ve doğal ürünleriyle ön plana çıkmış bir yer"

04 Ocak 2018 Perşembe 17:23
Beypazarı Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Pekmezcioğlu:
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ANKARA (AA) - Beypazarı Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Ali Pekmezcioğlu, Beypazarı'nın son yıllarda tarih, kültür, doğa, turizm, el sanatları, yöresel ve doğal ürünleriyle ön plana çıkmış bir ilçe olduğunu bildirdi.

Pekmezcioğlu, yaptığı açıklamada, Beypazarı Kent Konseyi çatısı altındakilerin gönüllülük esasına dayalı çalışmalar yaptığını belirtti.

Beypazarı halkının ve esnafının birer gönüllü kültür temsilcisi ve aynı zamanda hayırsever olduğunu dile getiren Pekmezcioğlu, şunları kaydetti:

"Son yıllarda ihtiyaç haline gelen huzurevi için, Beypazarı Belediyesi öncülüğünde arsa alımından sonra, proje aşaması bitmiş olup, temel atma safhasına gelinmiştir. Beypazarı Belediyesi ve halkı her işte olduğu gibi, Allah'ın izni ile bu hayırlı işi de yüz akıyla bitirecek. Beypazarı, son yıllarda tarih, kültür, doğa, turizm, el sanatları, yöresel ve doğal ürünleriyle ön plana çıkmış bir yer. Beypazarı ilçesinin, turizmine, kültürüne ışık tutacak birçok çalışmalarda bulunuyoruz. Büyük bir Beypazarı arşivi oluşturacağız."

Beypazarı, hanları, hamalları, camileri, kervansarayı ve kümbetleriyle çok sayıda zenginliği bünyesinde barındırıyor.

İlçede yer alan ve Selçuklu döneminde yapılan Boğazkesen Kümbeti, yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak yerlerinin başında bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
AnkaraBEYPAZARI
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