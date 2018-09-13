Beypazarı Kaymakamlığından

ANKARA (AA) - Beypazarı Kaymakamlığı terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonlarda şehit düşen Mehmetçiklerin isimleri ve fotoğraflarının yer aldığı bir kitapçık hazırladı.

Bakara suresindeki "Allah yolunda öldürülenlere 'ölüler' demeyin. Bilakis onlar diridirler, fakat siz bilemezsiniz." ayetleriyle başlayan kitapçıkta, Beypazarı ilçesi nüfusuna kayıtlı olan ve çeşitli tarihlerde şehit düşen askerlerin isimleri ve kimlikleri ile nerede şehit düştüğü bilgileri yer alıyor.

İlçe Kaymakamı Kadir Ekinci, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, fırsat buldukça şehit ailelerine ziyaretlerde bulunduğunu ve devletin her kademesiyle yanlarında olduğunu göstermeye çalıştıklarını söyledi.

Kitapçıkta 22 şehidin bilgilerinin yer aldığını belirten Ekinci, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.