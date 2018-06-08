Beypazarı Kaymakamlığından şehit aileleri ve gazilere iftar

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Kaymakamlık tarafından şehit aileleri ve gaziler için iftar verildi.

Tarihi Taşmektep'te organize edilen yemeğe, İlçe Kaymakamı Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Cumhuriyet Başsavcısı Alp Giray Yapar, Emniyet Müdürü Selçuk Yıldız, Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Şeref Kutu, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ali Yalçınkaya da katıldı.

İftar öncesi şehitler için dua edilirken Kur'an-ı Kerim okundu.

Davete katılan misafirlerle yakından ilgilenen Kaymakam Ekinci, şehit yakınları ve gazilerle sadece ramazan ayında değil, değişik zamanlarda da sürekli bir araya geldiklerini, bundan sonra da bir arada olmaya devam edeceklerini söyledi.

Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ali Yalçınkaya ise ramazan ayının güzelliklerinden olan iftar yemeklerinin insanları kaynaştırdığına dikkati çekerek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.