Beypazarı Kaymakamı Aksoy'dan okul ziyareti

ANKARA (AA) - Beypazarı Kaymakamı Can Aksoy, ilçede okul ziyaretlerinde bulundu.

Kaymakam Aksoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, Şube Müdürü Mehmet Karğı ile Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek Okul Müdürü Nuri Caner’den, bilgi aldı.

Daha sonra Aksoy, okulun atölyelerinde sürdürülen çalışmaları inceledi.

Kaymakam Can Aksoy ve beraberindekiler, daha sonra okulun Yukarı Sanayi Sitesi'nde bulunan ve bugüne kadar 4 bin dolayında okul sırası ve masasının üretildiği atölyeyi de gezdi.

Atölye ziyaretleri sonrası Aksoy, öğretmenlerle toplantı salonunda bir araya gelerek, bir süre sohbet etti.