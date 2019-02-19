Beypazarı Kaymakamı Aksoy okul inşaatlarını inceledi

ANKARA (AA) - Beypazarı Kaymakamı Can Aksoy, ilçede yapımı süren bazı okulların inşaatlarını inceledi.

Kaymakam Aksoy, beraberindeki İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun ile ilçede yapımı süren 5 okuldan 4 okulun inşaatını gezerek incelemede bulundu.

İnşaatı yapan firma yetkililerinden bilgi alan Aksoy, okulların inşaatının tamamlanmasıyla ilçede okul ya da derslik sıkıntısının kalmayacağını söyledi.

Aksoy, ilçe genelinde 10 bine yakın öğrencinin eğitim gördüğünü belirterek, "Eğitim ve öğretime önem veriyoruz. Bu anlamda desteğimiz sürecek. Bu okul inşaatlarının tamamlanmasının akabinde öğrenci başına derslik sayısı da artmış olacak ve dünya ortalamasına gelecek." dedi.



Söz konusu okulların ilçeye kazandırılmasından dolayı mutlu olduğunu aktaran Aksoy, kendilerine desteklerini esirgemeyen Milli Eğitim Bakanlığı ve Ankara Valiliği ile ilgililere teşekkür etti.