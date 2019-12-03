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Beypazarı Kaymakam Temel Ayca’ya ziyaretler
ANKARA (AA) - Beypazarı Kaymakamlığına atanan Temel Ayca’ya ziyaretler sürüyor. Beypazarı Dernekleri başkanları, Kaymakam Ayca’yı makamında ziyaret etti.Kaymakam Temel Ayca, başkanların ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Dernek...
Genel 03.12.2019, 14:09
ANKARA (AA) - Beypazarı Kaymakamlığına atanan Temel Ayca’ya ziyaretler sürüyor.
Beypazarı Dernekleri başkanları, Kaymakam Ayca’yı makamında ziyaret etti.
Merkezi Ankara’da bulunan Karaşarlılar Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Mehmet Kaytanbıyık da dernekler olarak Ayca'yı bilgilendirdiklerini söyledi.
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