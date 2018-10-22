Beypazarı ipek dokumalarıyla öne çıkıyor

ANKARA (AA) - Başkentin, tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan ilçesi Beypazarı, turizmde olduğu kadar ipek dokumalarıyla da öne çıkıyor.

İlçede yöresel el sanatları olarak ipek bürgü, ipek şal, ipek kilim, yün kilim ve battaniye dokumacılığı, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün açtığı kurslarla geleceğe taşınıyor.

Beypazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede ipek dokuma kültürünü yaşatmak ve geleceğe taşımak için açtıkları kurs ve atölyelerde, ham ipeği dokuyarak halkın beğenisine sunduklarını söyledi.

Halk Eğitim Merkezi atölyelerinde usta öğreticilerin bu anlamda çalışmalarda bulunduklarını anlatan Kaplan, "Atölyelerimizde başta ipek bürgü olmak üzere, ipek şal, ipek kilim, yün battaniye ve yüzde yüz kök boyalı yün kilimler dokuyoruz." dedi.

İpek bürgünün, halen ilçede yaygın kullanıldığına işaret eden Kaplan, şunları dile getirdi:

"İlçede ipek bürgü bir örtünme türüdür. İpek şal da günümüzde kullanılıyor. Yün battaniye de kullanılıyor. Yün kilimlerimiz tam anlamıyla kök boyalı olup, çift taraflı kullanmanız da mümkün. Sipariş alarak çalışıyoruz. Ayrıca bu ürünleri Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün satış reyonunda sergiliyoruz. Ziyarete gelenler, burada rahatlıkla görerek istediği renk ve desenden siparişler verebiliyor."

Beypazarı'na özgü ipekli bürgülerin çok farklı desenlerde dokunduğunu ve her renk ve desenin bir anlam ifade ettiğini belirten Kaplan, şunları kaydetti:

"Genç ve yeni evli gelinler beyaz ve gösterişli bürgüler örtünür. Orta yaştaki kadınlar daha koyu renk ve deseni az bürgüler örtünür. Eşi vefat etmiş kadınlar ise matem anlamına gelen siyah bürgüleri kullanırken, yaşlı kadınlar da gösterişsiz ve koyu renk sade bürgüler örtünür."