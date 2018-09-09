Beypazarı ile Yazıhüyük beldesi kardeş belediye oldu

ANKARA (AA) - Beypazarı Belediyesi ile Nevşehir'in Derinkuyu ilçesi Yazıhüyük Belde Belediyesi kardeş belediye oldu.

24. Uluslarası Beypazarı ve yöresi, tarih, kültür ve turizm festivali kapsamında Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ile Yazıhüyük Belediye Başkanı Cengiz Çavdar arasında kardeş belediye protokolü imzalandı.

Festival kapsamında bugüne kadar 5 belediye ile kardeş belediye olduklarını belirten Kaplan, "İmzaladığımız protokolle her iki ilçemiz de imkanları çerçevesinde ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat gibi alanlarda faaliyet ve projelerin gerçekleştirilmesinde karşılıklı işbirliği içerisinde olunacaktır." dedi.

Çavdar da Yazıhüyük’ün sosyal, kültürel ve ekonomik yapısına katkı sağlayacak işbirliklerini geliştirerek sürdüreceklerini bildirdi.

Öte yandan festival kapsamında Mustafa Yıldızdoğan, Atatürk Parkı'nda bir de konser verdi.