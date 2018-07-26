Beypazarı ilçesine 3 bin tonluk soğuk hava deposu

ANKARA (AA) - Beypazarı Bostancıları, Tarımsal Üretimi Pazarlama Kooperatifi Başkanlığınca ilçeye 3 bin tonluk soğuk hava deposu yapılıyor.

Beypazarı Bostancılar Odası Başkanı Ahmet Gencer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, inşaat aşamasındaki tesisi kısa sürede tamamlayarak halkın ve üyelerinin hizmetine sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Gencer, Fasıl Mahallesi'nde Bostancılar Odasına ait 40 dönümlük alanda yapımı süren 3 bin metrekarelik soğuk hava deposunun havuç işleme tesisiyle birlikte yapımına başladıklarını dile getirerek, "Burada ilçede üretilen başta havuç olmak üzere sebzeler depolanacak ve saklanacak. Böylece üreticinin de para kazanması sağlanacak. Kooperatif ortaklarının üretirken alın teri ve emeğinin karşılığını alamadığını gördük. Özellikle pazarlama noktasında, kış döneminde ürünümüz arazide kaldığı zaman soğuk havalarda dondan etkileniyor ve bozuluyor, burada da ürün kaybımız oluyor. Sıcak havalarda da leke oluşuyor. Haliyle depolama imkanı olmayınca piyasada ürün para ettiği zaman, çiftçilerimiz para kazanamıyor. Başta ortaklarımız olmak üzere küçük üreticilere 50, 60, 100 tonluk depolama imkanı sunacağız. Böylece küçük üreticilerin de alın teri ve emeğinin karşılığını almasını sağlamaya çalışacağız." diye konuştu.

Gencer, tesisin çatısının güneş enerjisi panelleriyle kaplanacağını ve kendi enerjisini üreteceğini kaydetti.