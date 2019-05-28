Beypazarı ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak

ANKARA (AA) - Beypazarı ilçesinde geçen hafta etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle hasar gören araçlar onarılıyor.Beypazarı ilçesinde yaşayan vatandaşlar, ilçede 24 Mayıs günü öğle saatlerinde etkili olan sağanak ve doluda zarar gören...