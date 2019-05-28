Beypazarı ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak

ANKARA (AA) - Beypazarı ilçesinde geçen hafta etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle hasar gören araçlar onarılıyor.
Beypazarı ilçesinde yaşayan vatandaşlar, ilçede 24 Mayıs günü öğle saatlerinde etkili olan sağanak ve doluda zarar gören araçlarını tamir bakım servisine götürdü.
Usta Erkan Küçükkurt da Beypazarı'nda yaşayan vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunarak, zarar gören araçların onarımına başladıklarını belirtti.
Küçükkurt, gereken bakım ve onarım ile boya işlemlerini yaptıktan sonra araçları sahiplerine teslim ettiklerini ifade etti.