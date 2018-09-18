Beypazarı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün hazırladığı proje onaylandı

ANKARA (AA) - Beypazarı Tarım ve Orman Müdürlüğünün hazırladığı "Yerel Ürünler Ticarileşiyor, Kırsal Ekonomi Gelişiyor" projesi onaylandı.

Beypazarı Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ankara Kalkınma Ajansı arasındaki projenin onaylanması nedeniyle düzenlenen törende konuşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Ekici, projenin ilçe için çok önemli olduğunu söyledi.

Beypazarı için çalışmalarına tüm hızıyla devam edeceklerini belirten Ekici, "Proje, genelde yerel ürünler üreten ve satan işletmelerimiz içindir. Bu projeyi canla başla takip edeceğiz. Beypazarı'nda üretilen yerel ürünlerin ticarileşmesi yönünde önemli bir adım atmış olacağız." dedi.

Ekici, 9 ay sürecek ve 168 bin lira mali destek sağlanacak projenin, yerel ürün üreten, satan firmaların ticari kapasitelerinin artırılmasına yönelik yurt dışı ve yurt içi gezi ve eğitimlerini kapsadığını söyledi.



