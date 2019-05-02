Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğünden denetim

ANKARA (AA) - Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde asayiş ve trafik denetimlerini sürdürüyor.

İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Yurtsever’in yönettiği ilçedeki 8 ayrı noktada gerçekleştirilen denetimde 500 aracın sorgulaması yapıldı, 5 araç trafikten men edildi, araç sürücülerine 15 bin lira cezai işlem uygulandı.

Umuma açık kıraathane ve kafeteryalarda da denetim yapan ekipler 2 iş yerine sigara içildiği gerekçesiyle para cezası uyguladı.

İlçe Emniyet Müdürü Yurtsever, yaptığı açıklamada, bu operasyon ve denetimlerin artarak süreceğini söyledi.

Ramazanda da denetimlerin devam edeceğini ifade eden Yurtsever, modifiye araçların trafikten men edilmesi için de parka çekildiğini belirtti.

Yurtsever, Ankara-Beypazarı-Nallıhan arası ulaşımı sağlayan ve ilçe merkezinden geçen D-140 kara yolu üzerinde, Beypazarı şehir için geçişinde park yasağını hayata geçirdiklerini aktardı.

Öte yandan jandarma ekiplerince de Karaşar, Kırbaşı ve Uruş mevkisinde denetimler yapılıyor.