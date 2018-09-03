Beypazarı Festivali'ne maden suyu şişesiyle tanıtım

ANKARA (AA) - Beypazarı'nda düzenlenecek uluslararası festival için ilçede üretilen maden sularının ambalaj etiketlerinde tanıtım yapıldı.

Beypazarı Karakoca Doğal Maden Suyu İşletmesi Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ercan, yaptığı açıklamada, Beypazarı'ndan çıkan doğal maden suyunun 25 ülkeye ihraç edildiğini, ilçede bu yıl 24'ncüsü düzenlenecek uluslararası festivalin tanıtımı için ilk kez bir etiket tasarımı yaptıklarını belirtti.

Bu yıl 6-9 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 24. Uluslararası Beypazarı Festivali için davet yazısının bulunduğu maden sularının iç ve dış pazara gönderilmeye başlandığını aktaran Ercan, şöyle konuştu:

"Festivalimiz uluslararası olunca bizler de böyle bir tanıtım yapalım dedik. Dış ülkelere gönderdiğimiz maden sularının etiketlerini de özel olarak hazırladık. Etiketin üzerine davet yazımızla birlikte el sanatlarımızdan olan gümüşü simgeleyen gümüş tılsım resmini de koyduk."