Beypazarı festivale hazırlanıyor

ANKARA (AA) - Beypazarı Belediyesi Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Ali Pekmezcioğlu, 6-9 Eylül'de düzenlenecek Uluslararası Beypazarı ve Yöresi Kültür, Turizm ve Tarih Festivali için tüm birimlerle koordineli çalıştıklarını bildirdi.

Pekmezcioğlu, festival hazırlıklarına ilişkin yaptığı açıklamada, bu yıl 24'üncüsü düzenlenecek festivalin, önceki yıllardan daha görkemli geçmesi için tüm kurumlarla istişarede bulunduklarını söyledi.

Festivalde 40'tan fazla belediyenin stant açacağını aktaran Pekmezcioğlu, şunları kaydetti:

"Kent Konseyi olarak Turizm Komisyonu ile çok kez bir araya geldik. Değerlendirmelerde bulunduk. 24 yıldır aksatılmadan düzenlenen festival için Türkiye’nin her kesiminden ziyaretçi bekliyoruz. Beypazarı’nı ziyaret edenler umarım dolu dolu bir festival geçirir. Esnafımız da bundan kazançlı çıkacaktır. Önemli olan Beypazarı’nı ziyaret edenlerin memnun olarak ilçeden ayrılmalarını sağlamak.”