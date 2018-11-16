Beypazarı Devlet Hastanesine uzman hekim ataması

ANKARA (AA) - Beypazarı Devlet Hastanesi'nde, 5 uzman hekim atamasıyla birlikte toplam 39 hekimin görev yaptığı bildirildi.

Beypazarı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yavuz Yavaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanenin adeta bir bölge hastanesi konumunda bulunduğunu, Nallıhan, Güdül, Kıbrısçık, Mihalıççık ilçelerinden gelen hastalara da hizmet verdiğini belirtti.

Hastaneye son olarak 5 uzman hekimin atandığını, böylelikle 22 uzman hekim, 13 pratisyen hekim ve 4 diş tabibiyle birlikte toplam 39 hekimin hizmet verir hale geldiğini kaydeden Yavaş, "Hastanemiz her yıl yüz binlerce hastaya poliklinik hizmeti ve sağlık hizmeti veriyor. Hizmet kalitemizi, hekim sayımızı her geçen gün artırmanın çabası ve gayretindeyiz. Önümüzdeki günlerde bir çocuk uzmanı hekim daha göreve başlayacak." diye konuştu.