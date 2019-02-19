Beypazarı Devlet Hastanesinde NPR semineri

ANKARA (AA) - Beypazarı Devlet Hastanesi personeline yeni doğan canlandırma (NPR) eğitimi verildi.

Hastanenin başhekimliği koordinesinde personele hastanenin toplantı salonunda verilen seminerde eğitim alan personel için sertifika töreni düzenlendi.

Törene, İlçe Sağlık Müdürü Levent Baltacı, hastane başhekimi Dr. Yavuz Yavaş, hastane müdürü Durmuş Bıdak, doktorlar ve hemşireler katıldı.

Başhekim Yavaş, burada yaptığı konuşmasında hastane çalışanlarına yönelik düzenlenen yeniden doğan canlandırma uygulayıcı eğitiminin (Neonatal Resusitasyon Programı-NPR) tamamlandığını söyledi.

Program ile doğum salonunda çalışan ve yenidoğana yönelik girişimde bulunan tüm sağlık çalışanlarının standart bir canlandırma uygulayabilmesi için gerekli bilgi ve becerilerle donatılması amacıyla eğitimler verildiğini anlatan Yavaş, "Bu kapsamda hastanemiz personelinden 13 ebe, 5 hemşire, 3 anestezi teknikeri, 4 hekim olmak üzere 25 personelimizin eğitimleri tamamlandı." dedi.

Konuşmaların ardından eğitimde başarılı olan personele protokoldekilerce sertifikaları verildi.