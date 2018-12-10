Beypazarı Belediyesinden zam yapmama kararı

ANKARA (AA) - Beypazarı Belediye Meclisinin, 2019 yılında belediyece sunulan hizmetlere zam yapmama kararı aldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan’ın yönetiminde toplanan Beypazarı Belediye Meclisi, Kaplan'ın "2019 yılında belediye hizmetlerine herhangi bir zam yapılmaması" yönündeki teklifini oy birliğiyle kabul etti.

Kaplan, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, vatandaşların aile ekonomisi düşünülerek böyle bir karar aldıklarını belirterek, "Beypazarı Belediye Meclisi olarak gündeme aldığımız belediye gelirlerine zam yapılmaması hususundaki maddemiz oy birliği ile kabul edildi. Şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.