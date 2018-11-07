Beypazarı Belediyesinden odun yardımı

ANKARA (AA) - Beypazarı Belediyesi, hayırseverlerin katkılarıyla temin edilen odunları ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bağışçılar tarafından bağışlanan odunlar, Beypazarı Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından yakılmaya hazır hale getirilerek, daha önce tespit edilmiş ihtiyaç sahibi evlere dağıtılmaya başlandı.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, yaptığı açıklamada, sosyal belediyecilik anlayışı içinde çalışmalarda bulunduklarını söyledi.

Her kış olduğu gibi bu yıl da vatandaşların evlerini ısıtmalarına katkıda bulunmaya devam ettiklerini belirten Kaplan, şunları kaydetti:

"Beypazarı Belediyesi olarak halkımıza en iyi hizmeti vermeye gayret ediyoruz. Kış mevsimine girdiğimiz şu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin evlerini ısıtmalarında kullanmak üzere odun yardımı için çalışmalarımızı hızlandırdık. Ekiplerimiz tarafından ilçemizde yaşayan tüm ihtiyaç sahibi vatandaşımıza ulaşmaya ve ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz."