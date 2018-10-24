Beypazarı Belediyesinden eski belediye başkanlarına plaket

ANKARA (AA) - Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ilçede ve kapanan beldelerde görev yapmış eski belediye başkanlarına plaket verdi.Kaplan ve eski belediye başkanları, tarihi Taşmektep'te düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.Kaplan,...