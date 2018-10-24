Beypazarı Belediyesinden eski belediye başkanlarına plaket

ANKARA (AA) - Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ilçede ve kapanan beldelerde görev yapmış eski belediye başkanlarına plaket verdi.
Kaplan ve eski belediye başkanları, tarihi Taşmektep'te düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.
Kaplan, eski belediye başkanlarıyla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.
Eski belediye başkanlarının tecrübelerinden her zaman faydalanmak istediklerini ifade eden Kaplan, yaşamını yitiren belediye başkanlarını da rahmetle andıklarını aktardı.
Yemeğin ardından Kaplan, eski belediye bakanlarına plaket verdi.