Beypazarı Belediyesinden baca temizliği uyarısı

ANKARA (AA) - Beypazarı Belediye İtfaiye Amirliğince, vatandaşlar baca temizliği konusunda uyarıldı.

Beypazarı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, konutlarda yılda bir, sanayi kesiminde altı ayda bir bacaların temizletilmesi gerektiği bildirildi.

Kış aylarında baca tıkanıklığı sonucu yaşanan çok sayıda yangının, mal ve can güvenliğini tehdit ettiği, karbonmonoksit zehirlenmesiyle birçok insanın hayatını kaybettiği ve vatandaşların bacalarını mutlaka temizletmesi gerektiği kaydedildi.

Baca yangınlarının genellikle binaların alt katlarında lokanta, pastane gibi iş yerleri bulunan binalarda çıktığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

''Bacalar, binaların zemin ve bodrum katından başlayıp, çatı katına kadar yükselen kanallardır. Bu kanallar içerisinde oluşan yağ atıkları, ziftler ve kurumların tutuşması sonucu baca yangınları meydana gelmektedir. Vatandaşlarımızın basit gördüğü ve ihmal ettiği bu tabakalar, baca içerisinde bir petrol ürünü gibi tehlike oluşturmaktadır.''



