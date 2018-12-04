Beypazarı Belediyesi kışa hazır

ANKARA (AA) - Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, belediye ekiplerinin kış mevsimi için hazırlıklarını tamamladığını bildirdi.

Kaplan, gazetecilere yaptığı açıklamada, karla mücadele çalışması için ekip oluşturduklarını söyledi.

Belediye parklarındaki iş makinesi, greyder, kar kürüme ve tuzlama araçlarının da hazır hale getirildiğini belirten Kaplan, "Henüz ilçemizde kar yok ama biz hazırlıklarımızı tamamladık. Amacımız vatandaşların yollar kapanmadan işlerine gidebilmesi. Kışın yolların açık kalması için ekiplerimiz görev başında." dedi.



