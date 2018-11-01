Beypazarı Belediyesi güz kursları düzenleyecek

ANKARA (AA) - Beypazarı Belediyesinin gençlere yönelik çeşitli alanlarda güz kursları düzenleyeceği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Beypazarı Gençlik Merkezinde güz kursları adıyla üniversiteye hazırlık, futbol, basketbol, voleybol, çocuk atletizmi, bağlama, gitar, keman, ney, halk oyunları, İngilizce, resim, ebru sanatı, işaret dili, ahşap boyama ve tiyatro ile drama eğitimleri verileceği belirtildi.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, gençlerin boş zamanlarını değerlendirmeleri için güz kursları başlatacaklarını söyledi.

Belediye olarak çalışmalarında gençlere de yer vermeye çalıştıklarını ifade eden Kaplan, şunları kaydetti:

"İlerleyen zamanlarda onlar için çok daha güzel etkinlikler planlıyoruz. Beypazarı Belediyesinin destekleriyle Gençlik Merkezi üyelerine Ankara'da gerçekleştirilecek spor müsabakalarına ücretsiz ulaşım imkanının yanı sıra şehir içi ve şehir dışı geziler, kamplar ve çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz."