Beypazarı Belediyesi Aşevi'nde günde 500 kişiye yemek verilecek

ANKARA (AA) - Beypazarı Belediyesi tarafından yardıma muhtaç ailelere ve yaşlılara hizmet verecek ve aynı zamanda ihtiyaç sahiplerine giysi ile eşya yardımı yapılacak olan Aşevi ve Sevgi Evi inşaatında çalışmaların devam ettiği bildirildi.

İlçenin Gazipaşa Mahallesi'nde bin 557 metrekare alanda inşası süren bina 3 kattan oluşuyor.

Beypazarı Konakları modelinde yapımı süren binanın çerisinde yemekhane, yardım merkezi, sağlık merkezi, berberhane gibi tüm temel ihtiyaçların karşılanacağı bölümlerin de bulunacağı bina Beypazarı Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü olarak hizmet verecek.

Yapımı süren inşaat alanında incelemelerde bulunan Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, binayı yıl sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Binanın hizmete girmesinin akabinde yılın 12 ayında her gün 500 kişiye yemek verilmesinin planlandığını kaydeden Belediye Başkanı Kaplan, şunları söyledi:

"Her türlü mutfak aracının bulunacağı Aşevi ve Sevgi Evi'nin, bütün ihtiyaçları düşünülerek eksiksiz halde hizmete girmesi için çalışmalarımız aralıksız olarak devam ediyor. Beypazarı için böylesine önemli bir projeyi kısa sürede hayata geçirmek için çalışmaları hızla sürdürüyoruz. Her gün yüzlerce kişinin yemek ihtiyacını karşılayan, ayrıca ihtiyaç sahiplerinin giysi, eşya yardımı ve temel ihtiyaçlarının bir kısmını karşılayabilecekleri önemli bir sosyal merkezin, yardıma muhtaç insanların ısınması ve boğazına sıcak yemek, çorba girmesine vesile olacak."