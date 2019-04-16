Beypazarı Belediye Meclis üyeleri ilk toplantısını yaptı

ANKARA (AA) - Belediye Başkanı Tuncer Kaplan başkanlığında toplanan belediye meclis üyeleri ilk toplantısını yaptı.

Belediyenin Hayri Özalp Belediye Konağı'nda düzenlenen toplantı Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan başkanlığına bir araya gelirken, ilk toplantı saygı duruşu ile başladı.

Oturuma başkanlık eden Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, oturumda tüm üyeleri kutladı.

Kaplan açılış konuşmasında, "Hep birlikte Beypazarı ilçesi için, ilçenin geleceği için, halk için elbirliği içinde çalışmada bulunacağız." dedi.

Toplantıda, Belediye Başkan Yardımcısı Muhsin Özdemir, 5393 sayılı yasa gereği ilk toplantıda belediyenin görevleri, belediye başkanının görevleri ve belediye meclis ve encümen üyelerinin görevleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Daha sonra meclis başkan vekilleri seçimleri ile belediye komisyon başkanlıkları ve komisyon seçimleri yapıldı.