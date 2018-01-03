banner252
Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Beypazarı Belediye Başkanı Kaplan:

- "Beypazarı için en iyisini istemeye, en iyisini yapmaya devam ediyoruz"

03 Ocak 2018 Çarşamba 16:54
Beypazarı Belediye Başkanı Kaplan:
banner230

ANKARA (AA) - Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Beypazarı için en iyisini istemeye, en iyisini yapmaya devam ettiklerini bildirdi.

Başkan Kaplan, belediyede gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin ülke turizminde yaptığı başarılı çalışmaların takdir edildiğini belirtti.

Yine bir tarım şehri Beypazarı'nda tarım sektörünü geliştirmek ve ürün çeşitliliğini artırmak için çalışmalara devam ettiklerine değinen Kaplan, şunları söyledi:

"120 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen tam bodur ve yarı bodur meyve fidanlığı ile Beypazarı'nın tarım üretiminde pay sahibi olması için çalışmalar sürdürüyoruz. Üzüm yetiştiriciliğini teşvik etmek için örnek üzüm bağları kurduk. Beypazarı çiftçisinin tercihlerini genişletmek, mevcut üretim kalemlerinin maliyetlerini düşürmek için fide, salon ve bahçe bitkisi, hazır rulo çim, lale, lavanta, ceviz ve badem üretimi konularında çalışmalarımız devam ediyor. Beypazarı için en iyisini istemeye, en iyisini yapmaya devam ediyoruz."

Anahtar Kelimeler:
BEYPAZARI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim