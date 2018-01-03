Beypazarı Belediye Başkanı Kaplan:

ANKARA (AA) - Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Beypazarı için en iyisini istemeye, en iyisini yapmaya devam ettiklerini bildirdi.

Başkan Kaplan, belediyede gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin ülke turizminde yaptığı başarılı çalışmaların takdir edildiğini belirtti.

Yine bir tarım şehri Beypazarı'nda tarım sektörünü geliştirmek ve ürün çeşitliliğini artırmak için çalışmalara devam ettiklerine değinen Kaplan, şunları söyledi:

"120 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen tam bodur ve yarı bodur meyve fidanlığı ile Beypazarı'nın tarım üretiminde pay sahibi olması için çalışmalar sürdürüyoruz. Üzüm yetiştiriciliğini teşvik etmek için örnek üzüm bağları kurduk. Beypazarı çiftçisinin tercihlerini genişletmek, mevcut üretim kalemlerinin maliyetlerini düşürmek için fide, salon ve bahçe bitkisi, hazır rulo çim, lale, lavanta, ceviz ve badem üretimi konularında çalışmalarımız devam ediyor. Beypazarı için en iyisini istemeye, en iyisini yapmaya devam ediyoruz."