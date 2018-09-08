Beypazarı, 4 belediye ile

ANKARA (AA) - Beypazarı Belediyesi, Mihallıççık, Seyitgazi, Maçka, Kıbrıscık ile kardeş şehir protokolü imzaladı.

Belediye konaktaki kardeş şehir protokol imza töreninde konuşan Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, kardeş şehirlere belediye olarak gereken önem ve desteği sağlamaya çalışacaklarını söyledi.

İlişkileri daha da kuvvetlendireceklerini ifade eden Kaplan, protokollerin hayırlı olmasını temenni etti.

Kaplan, 24. Uluslararası Beypazarı ve Yöresi Tarih, Kültür ve Turizm Festivali'ne de değinerek, "Festivalimiz dolu dolu geçiyor. Yoğun geçen festivalimizde katılımcılara ve desteğini bizden esirgemeyen kurum, kuruluş ve ilçe halkımıza teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimiz ve festivalimize katılan misafirlerimizin güzel zaman geçirmeleri için ne gerekiyorsa yapmaya gayret gösteriyoruz." dedi.

Öte yandan festivalin ikinci gününde de şehir merkezinde kurulan yöresel gıda stantları, konuk belediyelerin kültür tanıtım stantları, sokak sanatçıları, resim sergileri, taş adamlar ve çocuk oyun grupları yoğun ilgi gördü.